Молниеносная свадьба звезды Ландышей: Сергей Городничий женился на ассистенте со съёмок

Сергей Городничий, исполнитель главной роли в сериале "Ландыши. Такая нежная любовь", официально оформил брак с Валерией Денисовой.
Менее чем через два месяца после помолвки пара обменялась кольцами. Молодожёны опубликовали в соцсети праздничный Reels: кадры в машине сразу после росписи, вероятно, по пути на банкет.
Городничий и Денисова познакомились на съёмочной площадке — Валерия работала помощницей по актёрам, а Сергей играл центрального персонажа.
Их роман развивался стремительно, напоминая сюжет сериала. Ранее актёр признавался: "Отношения были непростыми, но с явным желанием создать семью. Свадьба — наш осознанный шаг".
Поклонники сериала надеялись на то, что экранная любовь с актрисой Никой Здорик выльется в отношения в реальности, однако актёр сразу же дал понять, что не свободен.
«Ла́ндыши» — российский музыкальный комедийно-драматический сериал. Пилотное название сериала — «Катюша».
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