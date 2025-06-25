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Молниеносная свадьба звезды Ландышей: Сергей Городничий женился на ассистенте со съёмок

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сергей Городничий, исполнитель главной роли в сериале "Ландыши. Такая нежная любовь", официально оформил брак с Валерией Денисовой.

Жених и невеста
Фото: unsplash.com by Drew Coffman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жених и невеста

Менее чем через два месяца после помолвки пара обменялась кольцами. Молодожёны опубликовали в соцсети праздничный Reels: кадры в машине сразу после росписи, вероятно, по пути на банкет.

Городничий и Денисова познакомились на съёмочной площадке — Валерия работала помощницей по актёрам, а Сергей играл центрального персонажа.

Их роман развивался стремительно, напоминая сюжет сериала. Ранее актёр признавался: "Отношения были непростыми, но с явным желанием создать семью. Свадьба — наш осознанный шаг".

Поклонники сериала надеялись на то, что экранная любовь с актрисой Никой Здорик выльется в отношения в реальности, однако актёр сразу же дал понять, что не свободен.

Уточнения

«Ла́ндыши» российский музыкальный комедийно-драматический сериал. Пилотное название сериала — «Катюша».

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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