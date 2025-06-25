Одна свадьба на всю жизнь!: Буйнов отказался повторять путь Преснякова с обновлением брака

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Народный артист РФ Александр Буйнов выступил против моды на повторные свадьбы.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Буйнов

В Telegram-канале певец заявил: "Свадьба — как рождение: один раз в жизни!", намекнув на недавнее обновление брака Владимиром Пресняковым и Натальей Подольской.

Артист был женат трижды. Первая жена музыканта Любовь Вдовина скончалась в 2002-м году в результате пожара. Второй союз с Людмилой Буйнов называет вынужденным — брак заключили из-за беременности, но позже он пожалел об этом. От этого союза родилась дочь Юлия.

С 1987 года певец счастлив в третьем браке с Алёной Гутман: "Она — самая желанная женщина моей жизни". Детей у пары нет, но их союз длится почти 40 лет.

Ранее Жасмин намекнула на сложный характер супруги Буйнова, но сам артист неизменно подчёркивает её идеальность. Его принцип "одна свадьба — навсегда" стал ответом на тренд звёздных пар.

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Буйно́в (род. 24 марта 1950, Москва, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен и киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010), народный артист Республики Ингушетия (2004).



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