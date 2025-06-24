Чулпан Хаматова под ударом: актрисе грозит уголовное дело за помощь украинским организациям

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Чулпан Хаматова, проживающая за границей, призналась в оказании финансовой помощи украинским фондам, подчеркнув, что делает это анонимно, чтобы не навредить организациям. Это заявление вызвало резкую реакцию в России. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин намерен обратиться в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против актрисы.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чулпан Хаматова

Бородин считает необходимым провести тщательную проверку, чтобы установить, какие именно фонды получали средства от Хаматовой. Он не исключает, что действия актрисы могут быть квалифицированы как содействие террористической деятельности.

По мнению главы ФПБК, признание Хаматовой в финансировании Украины может быть связано с её стремлением получить финансовую поддержку от западных организаций. Бородин полагает, что для уехавших из России артистов статус иностранного агента может стать своего рода "козырем", открывающим доступ к зарубежному финансированию. Он также отметил, что, учитывая не лучшее финансовое положение Хаматовой, её действия могут быть мотивированы исключительно материальной выгодой. Об этом сообщает портал "Страсти".

Уточнения

Чулпа́н Наи́левна Хама́това (тат. Чулпан Наил кызы Хаматова; род. 1 октября 1975, Казань, Татарская АССР, СССР) — российская актриса театра и кино, общественный деятель; народная артистка Российской Федерации (2012), лауреат двух Государственных премий Российской Федерации (2004, 2014).



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