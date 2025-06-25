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Провальный концерт в Кишинёве: поющая под фонограмму Брежнева едва не слетела со сцены

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Концерт Веры Брежневой в Кишинёве стал поводом для жёсткой критики. Блогер Алёна Жигалова опубликовала доказательства использования фонограммы.

Вера Брежнева
Фото: dropbox.com by Юлия Лысенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вера Брежнева

На опубликованном в Telegram-канале журналисткой видео певица спотыкается, падает с криком, но вокал в треке продолжается без сбоев.

Брежнева отреагировала смехом, однако главный скандал разразился позже. По словам Жигаловой, артистка исполнила хит "Лепестками слёз" вживую, вызвав шквал недовольства.

"Такое пение не услышишь даже в караоке. Комментаторы были единодушны", — отметила она.

Это первый крупный сольный выход певицы после эмиграции. Напомним, в 2022 году Брежнева с тогдашним мужем Константином Меладзе уехала из России. В феврале 2023-го пара выставила на продажу подмосковный особняк.

Уточнения

Ве́ра Бре́жнева (при рождении — Ве́ра Ви́кторовна Галушка, укр. Віра Вікторівна Галушка; род. 3 февраля 1982, Днепродзержинск, Днепропетровская область) — украинская поп-певица, актриса, телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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