Провальный концерт в Кишинёве: поющая под фонограмму Брежнева едва не слетела со сцены

Концерт Веры Брежневой в Кишинёве стал поводом для жёсткой критики. Блогер Алёна Жигалова опубликовала доказательства использования фонограммы.
На опубликованном в Telegram-канале журналисткой видео певица спотыкается, падает с криком, но вокал в треке продолжается без сбоев.
Брежнева отреагировала смехом, однако главный скандал разразился позже. По словам Жигаловой, артистка исполнила хит "Лепестками слёз" вживую, вызвав шквал недовольства.
"Такое пение не услышишь даже в караоке. Комментаторы были единодушны", — отметила она.
Это первый крупный сольный выход певицы после эмиграции. Напомним, в 2022 году Брежнева с тогдашним мужем Константином Меладзе уехала из России. В феврале 2023-го пара выставила на продажу подмосковный особняк.
Ве́ра Бре́жнева (при рождении — Ве́ра Ви́кторовна Галушка, укр. Віра Вікторівна Галушка; род. 3 февраля 1982, Днепродзержинск, Днепропетровская область) — украинская поп-певица, актриса, телеведущая.
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