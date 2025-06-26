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Досадное недоразумение: как фотография женской груди чуть не разрушила брак Ковальчук и Чумакова

1:29
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков — одна из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса, чей союз длится уже почти два десятилетия.

Алексей Чумаков
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алексей Чумаков

Оба артиста подчёркивают важность честности и открытости в браке. Чумаков не скрывает, что может обратить внимание на красивую женщину, а Ковальчук спокойно обсуждает с ним привлекательность других мужчин, однако, несмотря на это, Юлия признаётся, что ревность ей не чужда, особенно учитывая её знак зодиака — Скорпион.

В шоу "Злые языки" Ковальчук рассказала забавный случай, произошедший в начале их совместной жизни. Однажды, увидев на телефоне Чумакова фотографию женской груди, она была крайне удивлена. Оказалось, что это была ошибка: поклонница перепутала номер, а на самом деле она хотела отправить интимное фото гитаристу Алексея, который был его тёзкой. Ковальчук поверила объяснениям мужа, отметив, что, даже если бы это была измена, он достойно вышел из ситуации.

Певица также поделилась мнением Леры Кудрявцевой о том, что лучше не знать об изменах, чтобы сохранить спокойствие. Сама Юлия призналась, что доверие — основа их отношений, и она не смогла бы жить с человеком, которому не доверяет. При этом она допускает возможность простить измену, но только после тщательного анализа причин, побудивших мужа к такому поступку.

Уточнения

Ю́лия Оле́говна Ковальчу́к (после замужества — Чумако́ва; род. 12 ноября 1982, Волжский) — российская певица и телеведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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