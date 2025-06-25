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Загадочный наследник Меладзе: 21-летний Константин скрывается в Лондоне от светских радаров

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Константин Меладзе, 21-летний сын Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой, сознательно дистанцируется от светской жизни.

Валерий Меладзе
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валерий Меладзе

Молодой человек ведёт закрытый образ жизни, сосредоточившись на учёбе в престижном лондонском Центральном колледже искусств и дизайна имени Святого Мартина.

Как сообщает Telegram-канал "Светский хроник", год обучения обходится семье минимум в 2,6 млн рублей. Константин активно экспериментирует с дизайном, выкладывая в соцсетях авторские инсталляции. Его блог ведётся исключительно на английском, а о личных отношениях наследник молчит.

Напомним, Константин родился, когда Меладзе официально состоял в браке с Ириной Меладзе. Факт измены раскрылся лишь в 2006 году — к моменту, когда сыну артиста от Джанабаевой исполнилось два года.

Официальный развод Валерия с первой женой состоялся только в 2014 году, после чего певец ушёл к солистке "ВИА Гры".

Уточнения

Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (груз. ვალერი შოთას ძე მელაძე, настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр.

Альбина Борисовна Джанаба́ева (род. 9 апреля 1979, Волгоград) — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка женской поп-группы «ВИА Гра» (2004—2013).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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