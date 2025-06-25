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После двух дочерей — новый вызов: Юлия Ковальчук объявила о неожиданных планах

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Юлия Ковальчук затронула планы на расширение семьи и подтвердила, что вместе с мужем Алексеем Чумаковым мечтает о третьем ребёнке.

Юлия Ковальчук
Фото: commons.wikimedia.org by Tatiana46190, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юлия Ковальчук

В интервью "Страстям" артистка назвала ключевое условие — она хочет сына.

"У меня не закрыт гештальт по мальчикам. Дочки у нас уже есть — пора!" — честно призналась она.

Артистка подчеркнула, что беременность пока не наступила: "Порадовать такой новостью не могу".

Она добавила философски: "Родим, если даст бог". Это первое официальное подтверждение их намерений после рождения младшей дочери Алисии в 2023 году.

Напомним, Чумаков и Ковальчук поженились в 2013-м в Испании. Их старшая дочь Амелия появилась на свет в 2017 году. Сейчас звёздная пара воспитывает двух девочек, но готова к новому этапу семейной жизни.

Уточнения

Ю́лия Оле́говна Ковальчу́к (после замужества — Чумако́ва; род. 12 ноября 1982, Волжский) — российская певица и телеведущая. 

Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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