После двух дочерей — новый вызов: Юлия Ковальчук объявила о неожиданных планах

Певица Юлия Ковальчук затронула планы на расширение семьи и подтвердила, что вместе с мужем Алексеем Чумаковым мечтает о третьем ребёнке.
В интервью "Страстям" артистка назвала ключевое условие — она хочет сына.
"У меня не закрыт гештальт по мальчикам. Дочки у нас уже есть — пора!" — честно призналась она.
Артистка подчеркнула, что беременность пока не наступила: "Порадовать такой новостью не могу".
Она добавила философски: "Родим, если даст бог". Это первое официальное подтверждение их намерений после рождения младшей дочери Алисии в 2023 году.
Напомним, Чумаков и Ковальчук поженились в 2013-м в Испании. Их старшая дочь Амелия появилась на свет в 2017 году. Сейчас звёздная пара воспитывает двух девочек, но готова к новому этапу семейной жизни.
Ю́лия Оле́говна Ковальчу́к (после замужества — Чумако́ва; род. 12 ноября 1982, Волжский) — российская певица и телеведущая.
Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Японская Mazda представила двигатель будущего: без топлива, вредных выбросов и зарядок. Это угроза электромобилям?