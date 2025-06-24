Татьяна Буланова установила рекорд, который удивит всех любителей музыки

Татьяна Буланова вошла в мир шоу-бизнеса не только как исполнительница известных хитов, но и как певица, которая больше других звёзд пела дуэтом с самыми разными исполнителями. Количество её дуэтов официально признано рекордом. Об этом сообщает EADaily.
"Помимо сольного творчества, Буланова оставила яркий след в истории российской музыки благодаря своим многочисленным дуэтам. 114 песен, записанных в сотрудничестве с другими исполнителями, — это новый рекорд России", — сообщается на официальном портале проекта о рекордах.
Михаил Боярский, Стас Пьеха, Михаил Швыдкой, Лев Лещенко, Наташа Королёва, Михаил Боярский, Феликс Царикати — это лишь малая часть всех артистов, которые когда-либо пели дуэтом с Булановой.
Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004), обладательница премии «Овация» (1994).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.