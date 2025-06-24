Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Локти шершавые, жизнь — тоже: сигнал, который лучше услышать вовремя
Экономический кризис на пороге? Какой актив спасёт ваш капитал
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Наркозависимость позади: бывшая жена Паши Техника вынуждена защищать единственного сына
Собаки чувствуют это в человеке мгновенно — и решают, стоит ли к нему подходить
Первые шаги к лёгкости: как полюбить бег, если вы его всегда избегали — и почувствовать движение
Удивите гостей домашним лимонадом: 5 шагов к освежающему напитку
Ваш двигатель просит тишины и покоя: как помочь ему тратить меньше
Сувенир из отпуска — смертельный вирус: бешенство снова унесло жизнь туриста

Татьяна Буланова установила рекорд, который удивит всех любителей музыки

Шоу-бизнес

Татьяна Буланова вошла в мир шоу-бизнеса не только как исполнительница известных хитов, но и как певица, которая больше других звёзд пела дуэтом с самыми разными исполнителями. Количество её дуэтов официально признано рекордом. Об этом сообщает EADaily.

Татьяна Буланова
Фото: commons.wikimedia.org by Harbin harbin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Буланова

"Помимо сольного творчества, Буланова оставила яркий след в истории российской музыки благодаря своим многочисленным дуэтам. 114 песен, записанных в сотрудничестве с другими исполнителями, — это новый рекорд России", — сообщается на официальном портале проекта о рекордах.

Михаил Боярский, Стас Пьеха, Михаил Швыдкой, Лев Лещенко, Наташа Королёва, Михаил Боярский, Феликс Царикати — это лишь малая часть всех артистов, которые когда-либо пели дуэтом с Булановой.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004), обладательница премии «Овация» (1994).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Домашние животные
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится Аудио 
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Домашние животные
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит Аудио 
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Домашние животные
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах Аудио 
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Россия извлекла уроки из ирано-израильской войны, которая продолжается Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Последние материалы
Татьяна Буланова установила рекорд, который удивит всех любителей музыки
Локти шершавые, жизнь — тоже: сигнал, который лучше услышать вовремя
Экономический кризис на пороге? Какой актив спасёт ваш капитал
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Наркозависимость позади: бывшая жена Паши Техника вынуждена защищать единственного сына
Собаки чувствуют это в человеке мгновенно — и решают, стоит ли к нему подходить
Первые шаги к лёгкости: как полюбить бег, если вы его всегда избегали — и почувствовать движение
Удивите гостей домашним лимонадом: 5 шагов к освежающему напитку
Ваш двигатель просит тишины и покоя: как помочь ему тратить меньше
Сувенир из отпуска — смертельный вирус: бешенство снова унесло жизнь туриста
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.