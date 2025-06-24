Человек-лев в опасности: Блёданс раскрыла состояние создателя Тайгана после инцидента

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Эвелина Блёданс публично поддержала основателя парка львов "Тайган" Олега Зубкова, чьё состояние здоровья вызывает опасения.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Bagryansky/АНО «Музыкальное сердце театра», https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Эвелина Блёданс

Телеведущая назвала крымский заповедник "уникальным явлением без аналогов в мире".

"Зубков своими руками создал целый животный мир. Я каталась с сыном в фургончике среди свободно гуляющих львов! Страх уходил, глядя на уверенность Олега, оставалось лишь восхищение", — цитирует Блёданс Общественная Служба Новостей.

Она прокомментировала недавний инцидент с Зубковым, используя метафору из мира хищников: "Он — человек-лев. В любом прайде случаются разборки, свидетелями которых мы стали".

Блёданс уточнила, что держит связь с сыном основателя парка, Ярославом Зубковым, который рассказал о тяжёлом состоянии отца. Однако врачи утверждают, что мужчина будет жить.

Ведущая пообещала обязательно посетить "Тайган" после выздоровления Зубкова, когда он сможет "вернуться в свой родной прайд".

Уточнения

Эвели́на Ви́свальдовна Блёданс (5 апреля 1969, Ялта) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, певица, комедиантка и телеведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.