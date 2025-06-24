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Человек-лев в опасности: Блёданс раскрыла состояние создателя Тайгана после инцидента

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Эвелина Блёданс публично поддержала основателя парка львов "Тайган" Олега Зубкова, чьё состояние здоровья вызывает опасения.

Эвелина Блёданс
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Bagryansky/АНО «Музыкальное сердце театра», https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Эвелина Блёданс

Телеведущая назвала крымский заповедник "уникальным явлением без аналогов в мире".

"Зубков своими руками создал целый животный мир. Я каталась с сыном в фургончике среди свободно гуляющих львов! Страх уходил, глядя на уверенность Олега, оставалось лишь восхищение", — цитирует Блёданс Общественная Служба Новостей.

Она прокомментировала недавний инцидент с Зубковым, используя метафору из мира хищников: "Он — человек-лев. В любом прайде случаются разборки, свидетелями которых мы стали".

Блёданс уточнила, что держит связь с сыном основателя парка, Ярославом Зубковым, который рассказал о тяжёлом состоянии отца. Однако врачи утверждают, что мужчина будет жить. 

Ведущая пообещала обязательно посетить "Тайган" после выздоровления Зубкова, когда он сможет "вернуться в свой родной прайд". 

Уточнения

Эвели́на Ви́свальдовна Блёданс (5 апреля 1969, Ялта) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, певица, комедиантка и телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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