Человек-лев в опасности: Блёданс раскрыла состояние создателя Тайгана после инцидента

Эвелина Блёданс публично поддержала основателя парка львов "Тайган" Олега Зубкова, чьё состояние здоровья вызывает опасения.
Телеведущая назвала крымский заповедник "уникальным явлением без аналогов в мире".
"Зубков своими руками создал целый животный мир. Я каталась с сыном в фургончике среди свободно гуляющих львов! Страх уходил, глядя на уверенность Олега, оставалось лишь восхищение", — цитирует Блёданс Общественная Служба Новостей.
Она прокомментировала недавний инцидент с Зубковым, используя метафору из мира хищников: "Он — человек-лев. В любом прайде случаются разборки, свидетелями которых мы стали".
Блёданс уточнила, что держит связь с сыном основателя парка, Ярославом Зубковым, который рассказал о тяжёлом состоянии отца. Однако врачи утверждают, что мужчина будет жить.
Ведущая пообещала обязательно посетить "Тайган" после выздоровления Зубкова, когда он сможет "вернуться в свой родной прайд".
Эвели́на Ви́свальдовна Блёданс (5 апреля 1969, Ялта) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, певица, комедиантка и телеведущая.
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