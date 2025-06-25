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Импланты на морозе и улыбающийся волк: Германика раскрыла топ-5 нелепых съёмочных провалов

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Валерия Гай Германика устроила юмористический экскурс за кулисы кино. В своём Telegram режиссёр составила топ-5 неловких съёмочных ситуаций.

Камера
Фото: commons.wikimedia.org by Morio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Камера

Лидер рейтинга — оператор, у которого на морозе выпали зубные импланты после ночной съёмки. Второе место занял казус с дублёром: вместо женщины привели лысого мужчину.

Третья история — реквизитчики доставили на площадку не игровое чучело животного, а улыбающееся чучело волка.

Четвёртый инцидент: актёр с температурой и гнойной ангиной героически скакал на коне. Замыкает список молодой режиссёр, сбежавший в лес от советов опытного оператора.

"Его нашли и вернули", — уточнила Германика.

Совсем недавно режиссёр анонсировала новый проект с участием Леонида Якубовича и Марии Кончаловской. 

Уточнения

Вале́рия Гай Алекса́ндровна Герма́ника (при рождении — Вале́рия И́горевна Дуди́нская; род. 1 марта 1984, Москва, СССР) — российский кинорежиссёр и телеведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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