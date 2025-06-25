Импланты на морозе и улыбающийся волк: Германика раскрыла топ-5 нелепых съёмочных провалов

Валерия Гай Германика устроила юмористический экскурс за кулисы кино. В своём Telegram режиссёр составила топ-5 неловких съёмочных ситуаций.
Лидер рейтинга — оператор, у которого на морозе выпали зубные импланты после ночной съёмки. Второе место занял казус с дублёром: вместо женщины привели лысого мужчину.
Третья история — реквизитчики доставили на площадку не игровое чучело животного, а улыбающееся чучело волка.
Четвёртый инцидент: актёр с температурой и гнойной ангиной героически скакал на коне. Замыкает список молодой режиссёр, сбежавший в лес от советов опытного оператора.
"Его нашли и вернули", — уточнила Германика.
Совсем недавно режиссёр анонсировала новый проект с участием Леонида Якубовича и Марии Кончаловской.
Вале́рия Гай Алекса́ндровна Герма́ника (при рождении — Вале́рия И́горевна Дуди́нская; род. 1 марта 1984, Москва, СССР) — российский кинорежиссёр и телеведущая.
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