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Данила Козловский возвращается на сцену после скандала: главная роль в новом спектакле

1:18
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

После двухлетнего перерыва Данила Козловский снова выходит на сцену. Звезда фильма "Легенда №17" сыграет главную роль в новой театральной постановке — спектакле "Чуковский". Об этом пишет EADaily.

Данила Козловский
Фото: commons.wikimedia.org by Odessa International Film Festival, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Данила Козловский

Премьера запланирована на сентябрь в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой. Помимо Козловского, в спектакле примут участие такие известные актёры, как Соня Ардова, Виктор Ворзонин и Анна Воркуева.

Напомним, что в 2023 году вокруг актёра разгорелся скандал. После начала спецоперации Козловский уехал из страны, появились сообщения о его якобы призывах к протестам. Сам актёр все обвинения в дискредитации Вооружённых сил России опроверг.

Тогда же Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой перенёс на месяц спектакли с участием Козловского. В мае 2023 года актёр объявил о творческом отпуске, который должен был продлиться до конца года.

В апреле 2025 года стало известно о его участии в спектакле в Театре эстрады, об этом объявил художественный руководитель театра Геннадий Хазанов.

Уточнения

Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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