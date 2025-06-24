Данила Козловский возвращается на сцену после скандала: главная роль в новом спектакле

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После двухлетнего перерыва Данила Козловский снова выходит на сцену. Звезда фильма "Легенда №17" сыграет главную роль в новой театральной постановке — спектакле "Чуковский". Об этом пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Odessa International Film Festival, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Данила Козловский

Премьера запланирована на сентябрь в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой. Помимо Козловского, в спектакле примут участие такие известные актёры, как Соня Ардова, Виктор Ворзонин и Анна Воркуева.

Напомним, что в 2023 году вокруг актёра разгорелся скандал. После начала спецоперации Козловский уехал из страны, появились сообщения о его якобы призывах к протестам. Сам актёр все обвинения в дискредитации Вооружённых сил России опроверг.

Тогда же Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой перенёс на месяц спектакли с участием Козловского. В мае 2023 года актёр объявил о творческом отпуске, который должен был продлиться до конца года.

В апреле 2025 года стало известно о его участии в спектакле в Театре эстрады, об этом объявил художественный руководитель театра Геннадий Хазанов.

Уточнения

Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер.



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