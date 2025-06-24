Пока Тигран Кеосаян в коме: как Алёна Хмельницкая организовала праздник для младшей дочери

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Младшая дочь Алёны Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна отмечает 15-летие. Это первый день рождения девочки без поздравлений отца, который несколько месяцев находится в коме после перенесённого инфаркта.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алёна Хмельницкая

Алёна Хмельницкая поделилась с журналистами "7Дней" своими переживаниями. Сложности связаны не только с тяжёлым состоянием Тиграна Кеосаяна, но и с переходным возрастом Ксении. Подростковые бунты и непонимание — привычные спутники этого периода.

Чтобы отвлечь дочь, актриса организовала для наследницы праздничный сюрприз, украсив дом воздушными шарами. Это небольшое событие стало ярким пятном в сложной семейной ситуации.

У Тиграна Кеосаяна пятеро детей. Две дочери — Александра и Ксения — от брака с Алёной Хмельницкой. Старшая дочь уже подарила отцу внука Гаспара. Ещё трое детей — сын Баграт и дочери Марьяна и Маро — от брака с Маргаритой Симоньян.

Уточнения

Алёна Хмельницкая (настоящее имя — Елена Алекса́ндровна Хмельни́цкая) (род. 12 января 1971, Москва) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.



Тигра́н Эдмо́ндович Кеосая́н (род. 4 января 1966, Москва) — советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, режиссёр видеоклипов, телеведущий и пропагандист.



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