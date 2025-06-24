Скандальное сообщение от Пугачёвой: Резник раскрыл причины разрыва дружбы с певицей

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Илья Резник заявил о полном разрыве отношений с Аллой Пугачёвой. Причиной стало оскорбительное сообщение от певицы, назвавшей народного артиста "трусом и предателем".

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Илья Резник

Конфликт разгорелся после неловкой истории с днём рождения Пугачёвой. Резник написал для неё стихи, но их запись на камеру со Стасом Садальским обернулась скандалом.

Видео попало в Сеть как часть флешмоба "от уехавших", хотя Резник не покидал Россию.

"Это вызвало шквал гнева ветеранов СВО. Мне пришлось оправдываться перед ними, как мальчишке", — признался поэт.

После его комментариев в СМИ Пугачёва прислала роковое СМС. Резник случайно обнаружил его в телефоне жены спустя время: "Ты — трус и предатель… Напиши себе молитву и доживай лицемерную жизнь".

При этом певица добавила, что останется великой, а его поступок — предательством. Сам Резник заявил, что не держит обид, хотя восстанавливать общение не планирует.

Уточнения

Илья́ Рахми́элевич Ре́зник (имя при рождении — Илья Леопольдович Израэльсон; род. 4 апреля 1938, Ленинград) — советский и российский поэт-песенник, киноактёр, сценарист.



А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



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