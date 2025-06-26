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Фестиваль без звезды: почему Надежда Кадышева отказалась от участия в Ural Music Night в Екатеринбурге?

0:51
Шоу-бизнес

Надежда Кадышева, переживающая сейчас всплеск популярности благодаря своим хитам, ставшим вирусными в сети, не выступит на фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге.

Надежда Кадышева
Фото: commons.wikimedia.org by Владимир Швец, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Надежда Кадышева

Причиной стал вопрос оплаты. Директор фестиваля Евгений Горенбург отметил, что переговоры с певицей велись, но стороны не смогли договориться о гонораре и графике выступлений.

По данным kp.ru, выступления Кадышевой обычно обходятся в сумму от 10 до 20 миллионов рублей. Предполагается, что артистка запросила за выступление на фестивале около 15 миллионов рублей, что, видимо, не устроило организаторов.

Ранее сообщалось, что Ксения Бородина отказалась от идеи пригласить на свадьбу Надежду Кадышеву из-за слишком высокого гонорара.

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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