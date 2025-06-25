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Семейная драма или уважительная причина? Почему старший сын Погребняк не полетел в отпуск

0:57
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Мария Погребняк с младшими сыновьями отправилась в отпуск, о чём рассказала в блоге из аэропорта.

Мария Погребняк
Фото: instagram by аккаунт Марии Погребняк в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Погребняк

Старший сын Артём остался в Москве по уважительной причине — у студента МГУ началась практика.

"Артём у нас учится, практика в университете. Будем скучать и присылать красивые фото", — объяснила блогер.

Её слова тут же поддержал с иронией третий сын Алексей: "Очень будем скучать".

Перед вылетом Мария показала подготовку 9-месячного Владимира к путешествию. Малыш щеголял в стильном костюме и белой шапочке с ушками: "Владимир к полёту готов! — с улыбкой резюмировала Погребняк и спросила, хорошее ли у мальчика настроение.

Блогерша воспитывает троих сыновей от бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка, младшего ребёнка она родила от бизнесмена Игоря Головинского.

Уточнения

Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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