Мария Погребняк с младшими сыновьями отправилась в отпуск, о чём рассказала в блоге из аэропорта.
Старший сын Артём остался в Москве по уважительной причине — у студента МГУ началась практика.
"Артём у нас учится, практика в университете. Будем скучать и присылать красивые фото", — объяснила блогер.
Её слова тут же поддержал с иронией третий сын Алексей: "Очень будем скучать".
Перед вылетом Мария показала подготовку 9-месячного Владимира к путешествию. Малыш щеголял в стильном костюме и белой шапочке с ушками: "Владимир к полёту готов! — с улыбкой резюмировала Погребняк и спросила, хорошее ли у мальчика настроение.
Блогерша воспитывает троих сыновей от бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка, младшего ребёнка она родила от бизнесмена Игоря Головинского.
Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.