Культовая игрушка Лабубу стала причиной скандала на концерте Кэти Перри

Жёсткий инцидент произошёл на концерте Кэти Перри в австралийском Перте. Певица выбила микрофоном коробку с популярной игрушкой Лабубу из рук фаната, что попало на видео.
Во время исполнения баллады "I'm Still Breathing" Кэти раздавала печенье у сцены. Один из зрителей протянул ей коробку с Лабубу. Перри резко ударила по ней микрофоном, выронив подарок, и прокричала: "Никаких Лабубу!".
Запись момента, опубликованная в TikTok, спровоцировала волну дискуссий. Многие осудили поведение звезды, назвав его грубым по отношению к поклоннику.
Другие вступились за Перри, иронизируя над навязчивой модой на китайские игрушки: "Лабубу уродливые!" — пишет одна из пользовательниц.
Особенно активно ролик обсуждают в Китае, где Лабубу — культовый бренд. Видео быстро стало местным трендом, расколов аудиторию на защитников фаната и тех, кто поддержал резкую реакцию певицы на неожиданный подарок во время выступления.
Кэ́трин Эли́забет Ха́дсон (англ. Katheryn Elizabeth Hudson), более известная как Кэ́ти Пе́рри (англ. Katy Perry; род. 25 октября 1984, Санта-Барбара, Калифорния), — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.