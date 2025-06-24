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Культовая игрушка Лабубу стала причиной скандала на концерте Кэти Перри

1:05
Шоу-бизнес » Зарубежный

Жёсткий инцидент произошёл на концерте Кэти Перри в австралийском Перте. Певица выбила микрофоном коробку с популярной игрушкой Лабубу из рук фаната, что попало на видео.

Орландо Блум и Кэти Перри
Фото: commons.wikimedia.org by Kevin Payravi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Орландо Блум и Кэти Перри

Во время исполнения баллады "I'm Still Breathing" Кэти раздавала печенье у сцены. Один из зрителей протянул ей коробку с Лабубу. Перри резко ударила по ней микрофоном, выронив подарок, и прокричала: "Никаких Лабубу!".

Запись момента, опубликованная в TikTok, спровоцировала волну дискуссий. Многие осудили поведение звезды, назвав его грубым по отношению к поклоннику.

Другие вступились за Перри, иронизируя над навязчивой модой на китайские игрушки: "Лабубу уродливые!" — пишет одна из пользовательниц.

Особенно активно ролик обсуждают в Китае, где Лабубу — культовый бренд. Видео быстро стало местным трендом, расколов аудиторию на защитников фаната и тех, кто поддержал резкую реакцию певицы на неожиданный подарок во время выступления.

Уточнения

Кэ́трин Эли́забет Ха́дсон (англ. Katheryn Elizabeth Hudson), более известная как Кэ́ти Пе́рри (англ. Katy Perry; род. 25 октября 1984, Санта-Барбара, Калифорния), — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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