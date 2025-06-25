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Принц Гарри пытается наладить отношения с семьёй: какой жест может всё изменить?

1:07
Шоу-бизнес » Зарубежный

Принц Гарри предпринимает попытку восстановить отношения с королевской семьёй. По данным Daily Mail, герцог Сассекский пригласит отца, Карла III, и брата Уильяма на Игры непокорённых в 2027 году.

принц Гарри
Фото: Wikipedia by DoD News, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
принц Гарри

В конце июня Гарри направит родным электронное письмо с последующим официальным приглашением. Инсайдер поясняет: "Организаторы надеются на поддержку королевской семьи. Гарри хочет, чтобы отец отложил разногласия ради ветеранов".

Этот шаг расценивается как "оливковая ветвь".

"Семья всегда гордилась достижениями Гарри в этом проекте. Жест может быть воспринят положительно", — отметил источник.

Напомним, Игры непокорённых — международные соревнования для раненых военных, основанные принцем в 2014 году. Участники состязаются в плавании, баскетболе, стрельбе из лука и других видах спорта. Мероприятие 2027 года пройдёт на родине Гарри, в Великобритании.

Уточнения

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, младший сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма.

Уи́льям принц Уэльский (англ. William, Prince of Wales), полное имя Уи́льям Арту́р Фили́пп Лу́и (англ. William Arthur Philip Louis; род. 21 июня 1982) — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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