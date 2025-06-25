Дочь Брюса Уиллиса раскрыла секрет: почему она публикует фото отца в борьбе с деменцией

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Таллула Уиллис вызвала дискуссию, опубликовав в соцсетях фото отца — Брюса Уиллиса, борющегося с деменцией. Подписчики задались вопросом: этично ли показывать актёра в таком состоянии?

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Брюс Уиллис

На снимках Таллула обнимает отца и держит его за руку во время семейной встречи.

"Я сознательно показываю его миру, зная, как много он значит для всех", — пояснила дочь легенды Голливуда.

Она подчеркнула, что семья действует осторожно, а публикация продиктована желанием разделить радость моментов. Многие поддержали Таллулу, благодаря за искренность и внимание к проблеме деменции.

Напомним, 70-летнему Уиллису диагностировали афазию в 2022 году, вынудившую его уйти из кино. В 2023-м стало известно о лобно-височной деменции — прогрессирующем заболевании, разрушающем мышление.

Актёр снялся в культовых фильмах: "Крепкий орешек", "Пятый элемент" и "Криминальное чтиво". Его состояние продолжает волновать поклонников.

Уточнения

Уо́лтер Брюс Уи́ллис (англ. Walter Bruce Willis, род. 19 марта 1955[…], Идар-Оберштайн, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — американский актёр, продюсер и музыкант.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.