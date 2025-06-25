Дочь Брюса Уиллиса раскрыла секрет: почему она публикует фото отца в борьбе с деменцией

Таллула Уиллис вызвала дискуссию, опубликовав в соцсетях фото отца — Брюса Уиллиса, борющегося с деменцией. Подписчики задались вопросом: этично ли показывать актёра в таком состоянии?
На снимках Таллула обнимает отца и держит его за руку во время семейной встречи.
"Я сознательно показываю его миру, зная, как много он значит для всех", — пояснила дочь легенды Голливуда.
Она подчеркнула, что семья действует осторожно, а публикация продиктована желанием разделить радость моментов. Многие поддержали Таллулу, благодаря за искренность и внимание к проблеме деменции.
Напомним, 70-летнему Уиллису диагностировали афазию в 2022 году, вынудившую его уйти из кино. В 2023-м стало известно о лобно-височной деменции — прогрессирующем заболевании, разрушающем мышление.
Актёр снялся в культовых фильмах: "Крепкий орешек", "Пятый элемент" и "Криминальное чтиво". Его состояние продолжает волновать поклонников.
Уо́лтер Брюс Уи́ллис (англ. Walter Bruce Willis, род. 19 марта 1955[…], Идар-Оберштайн, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — американский актёр, продюсер и музыкант.
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