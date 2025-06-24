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После травли в соцсетях: Ирина Дубцова сделала неожиданный шаг

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ирина Дубцова решилась на кардинальную смену образа из-за травли в соцсетях. Причиной стал хейт, обрушившийся на певицу после шоу "Сокровища императора" на ТНТ.

Ирина Дубцова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ирина Дубцова

В проекте её длинные чёрные волосы, спадавшие на лицо, стали объектом насмешек и мемов. Критике подвергалось и поведение Дубцовой, которая часто жаловалась и негативно высказывалась о других участниках.

Не выдержав давления, певица посетила салон красоты. Она не просто подстриглась, а радикально сменила стиль, добавив светлые тона. Фото с преображением Дубцова опубликовала в блоге.

Уже 23 июня Ирина дебютировала с новым образом на свадьбе Ксении Бородиной. Это стало символичным жестом после её досрочного ухода из "Сокровищ императора" — певица покинула проект в шаге от финала, что разочаровало часть фанатов. 

Уточнения

Ири́на Ви́кторовна Дубцо́ва (род. 14 февраля 1982 года, Волгоград) — российская певица, композитор и поэтесса, бывшая солистка группы «Девочки» (1999—2001). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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