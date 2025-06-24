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Я её побаивался: Кончаловский раскрыл правду о характере Талызиной на прощании

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Андрей Кончаловский дал неожиданную характеристику Валентине Талызиной на церемонии прощания в театре Моссовета. Режиссёр прибыл с супругой Юлией Высоцкой, чтобы попрощаться с легендой кино.

Валентина Талызина
Фото: commons.wikimedia.org by Арзуманян Сергей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Валентина Талызина

Со сцены Кончаловский поделился откровением: "Она была нелёгким человеком, потому что предельно искренним. Я её побаивался — мы все её немного побаивались". Он подчеркнул, что театр потерял уникального мастера.

"Театр будет жить, но без замечательной Талызиной он станет иным. Будем её помнить", — добавил режиссёр, выразив общую скорбь коллег.

Его слова прозвучали перед переполненным залом, где собрались родные, поклонники и звёзды театра.

Церемония стала финальным аккордом в прощании с актрисой, чьи роли в "Иронии судьбы", "Зигзаге удачи" и мультфильмах стали национальным достоянием.

Талызина скончалась 21 июня после продолжительной борьбы с онкологией, успев встретить 90-летие на сцене родного театра. Её наследие останется в истории отечественного искусства.

Уточнения

Валенти́на Илларио́новна Талы́зина (22 января 1935, Омск — 21 июня 2025, Москва) — советская и российская актриса; народная артистка РСФСР (1985).

Андре́й (Андро́н) Серге́евич Кончало́вский (Михалко́в-Кончало́вский; при рождении — Андре́й Серге́евич Михалко́в; род. 20 августа 1937, Москва, СССР) — советский, российский режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер, общественный и политический деятель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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