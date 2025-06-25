Развод не за горами? Пара Биберов столкнулась с серьёзным кризисом

Музыкант Джастин Бибер и его супруга, модель Хейли Бибер, "изо всех сил" пытаются спасти свой брак, но сейчас в их отношениях "всё не так хорошо".
Инсайдеры Page Six указывают на взаимные претензии: Джастина якобы раздражает озабоченность Хейли тем, как их пара выглядит в глазах публики. Хейли, в свою очередь, расстраивает отсутствие мотивации у мужа.
Ситуация обострилась 11 июня. Джастин опубликовал в Instagram* загадочный пост, интерпретированный как обвинение жены в измене.
"Возможно, в другой жизни всё сложилось бы… Я бы предпочёл никогда её не встречать. Несмотря на всю любовь, теперь она принадлежит кому-то другому", — написал певец.
Пост был быстро удалён, но скриншоты разошлись по Сети. Хейли Бибер никак публично не прокомментировала эти обвинения.
Пара пока официально не комментирует слухи о кризисе в отношениях. Инсайдеры подчёркивают, что супруги всё же стремятся сохранить брак, несмотря на текущие трудности.
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Джа́стин Дрю Би́бер (англ. Justin Drew Bieber; род. 1 марта 1994[…], Лондон, Онтарио, Канада) — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.
Хе́йли Ро́уд Би́бер (англ. Hailey Rhode Bieber; в девичестве Болдуин (Baldwin), род. 22 ноября 1996) — американская модель.
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