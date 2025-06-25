Развод не за горами? Пара Биберов столкнулась с серьёзным кризисом

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Музыкант Джастин Бибер и его супруга, модель Хейли Бибер, "изо всех сил" пытаются спасти свой брак, но сейчас в их отношениях "всё не так хорошо".

Фото: commons.wikimedia.org by Kira143, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Хейли Бибер

Инсайдеры Page Six указывают на взаимные претензии: Джастина якобы раздражает озабоченность Хейли тем, как их пара выглядит в глазах публики. Хейли, в свою очередь, расстраивает отсутствие мотивации у мужа.

Ситуация обострилась 11 июня. Джастин опубликовал в Instagram* загадочный пост, интерпретированный как обвинение жены в измене.

"Возможно, в другой жизни всё сложилось бы… Я бы предпочёл никогда её не встречать. Несмотря на всю любовь, теперь она принадлежит кому-то другому", — написал певец.

Пост был быстро удалён, но скриншоты разошлись по Сети. Хейли Бибер никак публично не прокомментировала эти обвинения.

Пара пока официально не комментирует слухи о кризисе в отношениях. Инсайдеры подчёркивают, что супруги всё же стремятся сохранить брак, несмотря на текущие трудности.

* запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ

Уточнения

Джа́стин Дрю Би́бер (англ. Justin Drew Bieber; род. 1 марта 1994[…], Лондон, Онтарио, Канада) — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.





Хе́йли Ро́уд Би́бер (англ. Hailey Rhode Bieber; в девичестве Болдуин (Baldwin), род. 22 ноября 1996) — американская модель.



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