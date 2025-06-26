Юлия Ковальчук огорошила признанием о Чумакове: пришлось прогибаться под мужчину

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В откровенном интервью на шоу "Злые языки" Юлия Ковальчук поделилась непростыми моментами начала семейной жизни с Алексеем Чумаковым.

Фото: commons.wikimedia.org by Tatiana46190, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юлия Ковальчук

По словам певицы, первые годы брака были отмечены частыми спорами и разногласиями. Причиной тому, как призналась Юлия, стало её стремление к независимости и сложность в принятии лидерства супруга. Ей, привыкшей к самостоятельности и успеху в карьере, было непросто уступать и соглашаться с мнением Алексея.

"Мы ругались, но не оскорбляя друг друга. Я была самодостаточная артистка, девушка, рядом со мной такой же самодостаточный самец-мужик. И мне вдруг пришлось прогибаться под мужчину и признавать его правоту. Мне тяжело это давалось", — поделилась Юлия.

Ковальчук подчеркнула, что им потребовалось время и усилия, чтобы найти баланс в отношениях и научиться слышать друг друга.

Уточнения

Ю́лия Оле́говна Ковальчу́к (после замужества — Чумако́ва; род. 12 ноября 1982, Волжский) — российская певица и телеведущая.



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