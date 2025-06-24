Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1

Инес де Рамон, возлюбленная Брэда Питта, стала воплощением актуального тренда естественного макияжа на европейской премьере фильма "Формула-1" в Лондоне.

Фото: flickr.com by DoD News Features, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Брэд Питт

32-летняя дизайнер украшений, сопровождавшая звезду фильма Брэда Питта, устроила настоящий мастер-класс естественности. Чистая кожа, лёгкий румянец оттенка жевательной резинки, мерцающие тени на веках и блеск нежно-розового на губах.

Лицо слегка контурировано, подчёркивая скулы и линию подбородка, без ярких хайлайтеров или бронзеров. Дымчатые коричневые стрелки добавили взгляду глубины. Брови аккуратно уложены в тон её черным волосам.

Этот образ "естественной красоты", популяризированный Хейли Бибер и Софией Ричи, дополнила причёска — непринуждённые объёмные волны. Контраст создало роскошное платье Fendi: топ-халтер, расшитый пайетками, и мини-сумка с хрустальной бахромой.

Де Рамон — давняя поклонница лаконичной эстетики. Для важных выходов она сотрудничает с визажистами, как Лиз Мартинс (стилист Джареда Лето), с которой создавала образ для Венецианского фестиваля.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.



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