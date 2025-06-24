Дмитрий Медведев почтил память Валентины Талызиной: без неё невозможно представить культуру

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В театре имени Моссовета состоялось прощание с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной. На церемонию пришли коллеги, близкие и поклонники легенды кино.

Фото: commons.wikimedia.org by Арзуманян Сергей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Валентина Талызина

Со сцены актёр Александр Яцко зачитал письмо Дмитрия Медведева.

"Без Талызиной невозможно представить отечественную культуру. Её работы вошли в сокровищницу искусства, полюбившись миллионам. Она создавала неповторимые, достоверные образы в драме, комедии и мультфильмах", — отметил политик.

Яцко с теплотой напомнил о знаменитом дубляже: Талызина подарила свой голос не только героям мультфильмов, но и Барбаре Брыльске в культовой новогодней комедии "Ирония судьбы".

Польская актриса Брыльска, по данным источников, отреагировала на кончину партнёрши по фильму, вспомнив их совместную работу. Тон её комментария был сдержанным, что связывают с непростыми отношениями актрис в прошлом.

Церемония стала данью памяти актрисе, чьи роли стали неотъемлемой частью истории российского кинематографа и театра.

Уточнения

Валенти́на Илларио́новна Талы́зина (22 января 1935, Омск — 21 июня 2025, Москва) — советская и российская актриса; народная артистка РСФСР (1985).



Дми́трий Анато́льевич Медве́дев (род. 14 сентября 1965, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.



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