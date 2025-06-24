Внучка Трампа шокировала поклонников новой работой: что скрывается за этим шагом?

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Внучка президента США Дональда Трампа, Кай Трамп, вызвала ажиотаж, показав свою новую работу. 18-летняя девушка выложила в TikTok видео, где обслуживает клиентов за кассой сети Dunkin' Donuts.

Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп в 2018 году

В ролике Кай в фирменной розовой толстовке и оранжевой юбке принимает заказ на кофе и передаёт его водителю. "Работаю на кассе в Dunkin'", — подписала она видео.

Девушка не раз заявляла: она не хочет пользоваться привилегиями своего происхождения. Кай намерена сама зарабатывать на карманные расходы, несмотря на статус семьи.

Однако многие в США сомневаются в искренности её порыва. Пользователи Сети и СМИ предполагают, что это лишь пиар-ход для привлечения внимания к её YouTube-каналу (1,16 млн подписчиков).

Работа в кафе стала первой для Кай после совершеннолетия. Её видео напомнило скандальный эпизод с дедом, который "обслуживал" клиентов в McDonald's во время кампании.

Параллельно Кай строит спортивную карьеру. Страстная гольфистка, как и дед, она недавно объявила о поступлении в Университет Майами. Там она войдёт в университетскую команду по гольфу.

"Мы часто обсуждаем гольф. Он даже звонит мне в школе, чтобы спросить о моей игре", — поделилась Кай своими разговорами с дедом.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.



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