Тайна седовласого спутника: кто вёл Бородину к алтарю на роскошной свадьбе с Сердюковым?

Ксения Бородина и Николай Сердюков устроили грандиозное торжество спустя недели после скромной росписи.
В Telegram звезда показала кадры: невеста сменила брючный костюм на роскошное кружевное платье с фатой, жених — на белый смокинг.
Поклонники восхитились образами, но один момент вызвал бурные споры. Подписчики стали гадать, кем приходится седовласый мужчина, сопровождавший Бородину к алтарю.
"Кто ведёт Ксюшу? Почему не муж?", "Отец умер — это нарушение традиций?", "Возможно, муж подруги Орловой: он старший и они близки", — обсуждают комментаторы.
Ольга Орлова в свою очередь подтвердила, что именно её муж вёл телеведущую к алтарю и показала в Telegram-канале трогательные кадры со свадьбы близкой подруги.
Напомним, родной отец Ксении, бизнесмен Ким Амоев, скончался в 2018 году. В христианской традиции невесту к алтарю ведёт отец, близкий родственник или человек с крепким браком. Выбор гостя стал данью этим правилам.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.
О́льга Ю́рьевна Орло́ва (при рождении — Но́сова; род. 13 ноября 1977, Москва) — российская певица, актриса, автор песен и телеведущая.
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