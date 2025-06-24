Скандал не утихает: беременность Агаты Муцениеце не остановит судебную войну с Прилучным

36-летняя актриса Агата Муцениеце подтвердила беременность от Петра Дранги, но это не остановит судебные разбирательства с бывшим мужем Павлом Прилучным, пишет КП.
Оксана Даниелова, адвокат Павла Прилучного, заявила, что новость о беременности Муцениеце не имеет отношения к продолжающемуся судебному спору из-за их 12-летнего сына Тимофея.
"Это никак не влияет на ход дела. Агата и ее адвокат осознанно распространяли ложные сведения, и за это последует ответственность", — подчеркнула Даниелова.
Муцениеце и ее адвокат утверждают, что Прилучный препятствует ее общению с сыном, в том числе с помощью охраны. Сторона Прилучного настаивает, что Агата сама не проявляет инициативы: "В апреле она впервые сама попросила о встрече — и ее никто не ограничивал".
Дело рассматривается по ст. 128.1 УК РФ (клевета). Максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы. Беременность Агаты, по словам представителей Прилучного, не остановит судебную тяжбу.
Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.
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