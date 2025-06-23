Ксения Бородина раскрыла секрет: вот почему она отказалась переехать в идеальный загородный дом

Ксения Бородина поделилась с подписчиками причинами, побудившими её отказаться от окончательного переезда в частный дом. Теперь она с Николаем Сердюковым и детьми бывает то в нём, то в московской квартире. Основным фактором стали трудности, связанные с удалённостью от города.
Как рассказала Бородина, теперь её семья живёт на два дома, выбирая место пребывания в зависимости от обстоятельств. Постоянные поездки в Москву по работе и учёбе стали отнимать слишком много времени из-за пробок и большого расстояния.
"Мне собираться на съёмки, у Коли работа в центре, у Маруси танцы рядом с квартирой, и ей тоже очень удобно, до школы ехать стало 15 минут, а не 1 час 15 минут", — объяснила звезда в личном блоге.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.
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