Клава Кока в отчаянии: как простые радости стали для неё недоступной роскошью

1:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Клава Кока поделилась с подписчиками в социальных сетях своими переживаниями по поводу переутомления. По словам певицы, её жизнь в последнее время превратилась в непрерывную работу, не оставляющую времени на простые радости и общение с близкими.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Клава Кока

В своём откровенном посте Клава призналась, что даже такие мелочи, как расслабляющая ванна или телефонный разговор с друзьями, стали для неё недоступной роскошью. Рабочие вопросы преследуют её с самого утра и до поздней ночи, не давая возможности отдохнуть и переключиться.

Артистка выразила опасения, что такая интенсивная работа может привести к эмоциональному выгоранию. Она чувствует, что в погоне за успехом упускает важные моменты жизни, заменяя их срочными, но не всегда значимыми делами. Клава призналась, что мечтает о времени, когда сможет просто отдохнуть и насладиться жизнью.

"Я не знаю, как выбраться из этого замкнутого круга. Вроде и кайфую от работы, и не могу остановиться, но это заходит слишком далеко. Однажды я буду валиться не с ног, а в объятия", — написала Клава.

Поклонники певицы выразили ей свою поддержку в комментариях, надеясь, что она сможет найти баланс между работой и личной жизнью и избежать переутомления. Многие пожелали ей скорейшего возвращения к более спокойному и гармоничному состоянию. Об этом сообщает "СтарХит".

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.



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