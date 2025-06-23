Клава Кока в отчаянии: как простые радости стали для неё недоступной роскошью

Клава Кока поделилась с подписчиками в социальных сетях своими переживаниями по поводу переутомления. По словам певицы, её жизнь в последнее время превратилась в непрерывную работу, не оставляющую времени на простые радости и общение с близкими.
В своём откровенном посте Клава призналась, что даже такие мелочи, как расслабляющая ванна или телефонный разговор с друзьями, стали для неё недоступной роскошью. Рабочие вопросы преследуют её с самого утра и до поздней ночи, не давая возможности отдохнуть и переключиться.
Артистка выразила опасения, что такая интенсивная работа может привести к эмоциональному выгоранию. Она чувствует, что в погоне за успехом упускает важные моменты жизни, заменяя их срочными, но не всегда значимыми делами. Клава призналась, что мечтает о времени, когда сможет просто отдохнуть и насладиться жизнью.
"Я не знаю, как выбраться из этого замкнутого круга. Вроде и кайфую от работы, и не могу остановиться, но это заходит слишком далеко. Однажды я буду валиться не с ног, а в объятия", — написала Клава.
Поклонники певицы выразили ей свою поддержку в комментариях, надеясь, что она сможет найти баланс между работой и личной жизнью и избежать переутомления. Многие пожелали ей скорейшего возвращения к более спокойному и гармоничному состоянию. Об этом сообщает "СтарХит".
Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.
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