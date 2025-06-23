Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самый дорогой лёд в Питере: зачем строили СКА-Арену, если СКА играть там не хочет
Почему вы выглядите старше своих лет? Косметолог раскрыла основную причину
Бочка тротила: как Ормузский пролив может взорвать цены на нефть до $110
Облизывание — знак любви или сигнал тревоги: методика мягкой коррекции поведения
Новый роман Анны Седоковой: что связывает её с наследником медиаимперии?
Тревога за дом в отпуске? Эти 4 шага помогут защитить ваше имущество
Лёд тронулся — и это не метафора: под угрозой целые поколения пингвинов
Бессмертники, которые не увянут: три проверенных способа сушки для долговечности
Новое исследование: вождь гуннов Аттила был арийцем, а не тюрком

Клава Кока в отчаянии: как простые радости стали для неё недоступной роскошью

1:33
Шоу-бизнес

Клава Кока поделилась с подписчиками в социальных сетях своими переживаниями по поводу переутомления. По словам певицы, её жизнь в последнее время превратилась в непрерывную работу, не оставляющую времени на простые радости и общение с близкими.

Клава Кока
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Клава Кока

В своём откровенном посте Клава призналась, что даже такие мелочи, как расслабляющая ванна или телефонный разговор с друзьями, стали для неё недоступной роскошью. Рабочие вопросы преследуют её с самого утра и до поздней ночи, не давая возможности отдохнуть и переключиться.

Артистка выразила опасения, что такая интенсивная работа может привести к эмоциональному выгоранию. Она чувствует, что в погоне за успехом упускает важные моменты жизни, заменяя их срочными, но не всегда значимыми делами. Клава призналась, что мечтает о времени, когда сможет просто отдохнуть и насладиться жизнью.

"Я не знаю, как выбраться из этого замкнутого круга. Вроде и кайфую от работы, и не могу остановиться, но это заходит слишком далеко. Однажды я буду валиться не с ног, а в объятия", — написала Клава.

Поклонники певицы выразили ей свою поддержку в комментариях, надеясь, что она сможет найти баланс между работой и личной жизнью и избежать переутомления. Многие пожелали ей скорейшего возвращения к более спокойному и гармоничному состоянию. Об этом сообщает "СтарХит".

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Вот что кошки делают, если действительно любят вас
Домашние животные
Вот что кошки делают, если действительно любят вас Аудио 
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Наука и техника
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Как научить собаку всегда быть рядом: секреты дрессировки, которые работают
Он не ел бабушку и не охотится на людей: правда о волке, которую скрывали сказки
Этот корм вызывает зависимость у кошек: как не отравить питомца
Этот корм вызывает зависимость у кошек: как не отравить питомца
Последние материалы
Почему вы выглядите старше своих лет? Косметолог раскрыла основную причину
Бочка тротила: как Ормузский пролив может взорвать цены на нефть до $110
Облизывание — знак любви или сигнал тревоги: методика мягкой коррекции поведения
Новый роман Анны Седоковой: что связывает её с наследником медиаимперии?
Тревога за дом в отпуске? Эти 4 шага помогут защитить ваше имущество
Лёд тронулся — и это не метафора: под угрозой целые поколения пингвинов
Бессмертники, которые не увянут: три проверенных способа сушки для долговечности
Новое исследование: вождь гуннов Аттила был арийцем, а не тюрком
Без выпечки и заморочек: десерт из яблок, сметаны и печенья за считанные минуты
Клава Кока в отчаянии: как простые радости стали для неё недоступной роскошью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.