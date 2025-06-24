Несбывшаяся мечта: как Решетова справляется с болью после расставания с Тимати

Анастасия Решетова откровенно ответила на вопрос подписчицы о страхе развода, раскрыв личную боль из-за несбывшейся мечты.
Модель призналась, что всегда представляла "идеальную картинку" полной семьи с Тимати, но после пяти лет отношений пара рассталась в 2020 году. По её словам, несбывшаяся мечта стала ударом, но заверила, что не всегда всё получается с первого раза.
В своём обращении к поклоннице 28-летняя блогер дала совет.
"Не всем везёт сразу — это нормально. Ошибаться, разочаровываться, а позже находить "своё" даже с детьми и опытом развода — так бывает. Главное — не бояться", — подчеркнула Решетова.
Она добавила, что зрелость после жизненных испытаний часто помогает построить здоровые отношения.
Несмотря на расставание, Решетова и Тимати сохранили дружеское общение ради их сына Ратмира. Сейчас модель сосредоточена на его воспитании и развитии собственного косметического бренда, регулярно делясь в соцсетях размышлениями о материнстве и принятии жизненных перемен.
Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.
Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов (тат. Тимур Илдар улы Юнысов); род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.