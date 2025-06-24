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Несбывшаяся мечта: как Решетова справляется с болью после расставания с Тимати

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анастасия Решетова откровенно ответила на вопрос подписчицы о страхе развода, раскрыв личную боль из-за несбывшейся мечты.

Анастасия Решетова
Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анастасия Решетова

Модель призналась, что всегда представляла "идеальную картинку" полной семьи с Тимати, но после пяти лет отношений пара рассталась в 2020 году. По её словам, несбывшаяся мечта стала ударом, но заверила, что не всегда всё получается с первого раза.

В своём обращении к поклоннице 28-летняя блогер дала совет.

"Не всем везёт сразу — это нормально. Ошибаться, разочаровываться, а позже находить "своё" даже с детьми и опытом развода — так бывает. Главное — не бояться", — подчеркнула Решетова.

Она добавила, что зрелость после жизненных испытаний часто помогает построить здоровые отношения.

Несмотря на расставание, Решетова и Тимати сохранили дружеское общение ради их сына Ратмира. Сейчас модель сосредоточена на его воспитании и развитии собственного косметического бренда, регулярно делясь в соцсетях размышлениями о материнстве и принятии жизненных перемен.

Уточнения

Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов (тат. Тимур Илдар улы Юнысов); род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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