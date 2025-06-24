Проверили сразу: Юлия Ковальчук раскрыла интимные детали брака с Чумаковым

Юлия Ковальчук шокировала откровением о начале семейной жизни с Алексеем Чумаковым в шоу "Злые языки".
Певица заявила, что интимная близость стала неотъемлемой частью их отношений с первых дней: "Секс был практически на первом свидании. Мы взрослые люди — надо было сразу всё проверить".
Ковальчук подчеркнула, что гармония в этой сфере — залог крепкого брака: "Долговечность семьи с плохими интимными отношениями невозможна".
При этом первые годы совместной жизни дались паре тяжело.
"Мне, самодостаточной артистке, пришлось учиться уступать такому же сильному партнёру. Признавать его правоту было сложно — на это ушли годы", — призналась певица.
Эти откровения прозвучали на фоне недавнего скандала: после интервью Чумакова пользователи обвинили его в нарциссизме. Ковальчук, вопреки критике, публично поддержала супруга, подтвердив, что в их семье царит взаимопонимание.
Ю́лия Оле́говна Ковальчу́к (после замужества — Чумако́ва; род. 12 ноября 1982, Волжский) — российская певица и телеведущая.
Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.
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