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Брэд Питт откровенно рассказал о своей борьбе с алкоголизмом после развода с Джоли

Шоу-бизнес » Зарубежный

Брэд Питт в откровенном интервью для подкаста Armchair Expert признался, что после болезненного развода с Анджелиной Джоли искал спасения в группе анонимных алкоголиков.

Брэд Питт
Фото: commons.wikimedia.org by Aubrey Gemignani, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брэд Питт

Актёр описал 2016-2017 годы как период глубокого кризиса: "Чувствовал отчаяние, пробовал всё подряд. Мне нужна была перезагрузка".

Ключевым этапом выздоровления стали встречи анонимных алкоголиков.

"Меня потрясла открытость мужчин — они делились слабостями, ошибками, болью, но при этом смеялись. Это вытащило меня из зоны комфорта", — честно признался он.

Питт подчеркнул, что атмосфера взаимной поддержки без осуждения стала для него откровением.

Напомним, Джоли подала на развод в 2016-м, обвинив Питта в агрессии к их сыну Мэддоксу во время перелёта. Восьмилетняя война за опеку над шестерыми детьми и винодельню Château Miraval завершилась лишь в 2024 году.

Ранее актёр избегал деталей, заявляя: "Не считаю развод чем-то экстраординарным", но теперь впервые раскрыл психологическую цену конфликта.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.

Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie, произносится /ˈl/; при рождении — Анджели́на Джоли́ Войт, англ. Voight; род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес, США) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель и общественный деятель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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