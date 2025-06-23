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Замучу хотя бы с Киркоровым: эксперт по поведению раскрыл правду о выходке Бузовой

1:17
Шоу-бизнес

Эпатажная выходка Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова на выступлении Димы Билана вызвала широкий общественный резонанс. Профайлер Илья Анищенко, анализируя их поведение, предположил, что за этим может скрываться более глубокая проблема. По его мнению, подобное поведение может быть проявлением внутреннего кризиса и эмоциональной нестабильности, вызванных одиночеством и стремлением компенсировать отсутствие личной жизни.

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ольга Бузова

По словам Анищенко, именно Бузова начала заигрывать с Киркоровым, и эти игры говорят только об одном: звезда "Дома-2" жестоко страдает из-за того, что в её жизни уже давно нет мужчины, и хочет хоть чем-то восполнить нехватку близких отношений.

"Такие вот игры у женщин под 40, которые не замужем, которые уже начинают сходить с ума оттого, что у них нет мужчины… Приходится идти на подобные безумные игры. Раз никого нет, давайте хотя бы с Киркоровым замучу. Она показывает, что готова не только палец в рот засунуть", — заявил профайлер в беседе с Life.ru.

Кроме того, он допускает, что Киркоров и Бузова в тот самый момент могли находиться в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотиков.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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