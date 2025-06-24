Секреты благотворительности: Чулпан Хаматова честно рассказала о поддержке Украины

Чулпан Хаматова в новом интервью подтвердила, что с 2022 года оказывает финансовую поддержку украинским благотворительным фондам.
Отрывок беседы опубликовал Telegram-канал "Хуже и не скажешь". Актриса подчеркнула, что сознательно избегает публичности в этой деятельности.
"Я помогаю украинским фондам так же, как все, но не как представитель. Если афишировать участие — фондам придёт конец", — пояснила Хаматова.
После начала специальной военной операции на Украине (СВО) актриса переехала в Латвию, где некоторое время работала в Новом Рижском театре, но позже была уволена.
В эмиграции Хаматова неоднократно выступала с критикой политики РФ, что вызвало неоднозначную реакцию.
В интервью она не уточнила конкретные фонды или суммы помощи, сославшись на принцип анонимности. Ранее артистка 15 лет курировала российский фонд "Подари жизнь", но после отъезда прекратила сотрудничество с отечественными благотворительными проектами.
Чулпа́н Наи́левна Хама́това (тат. Чулпан Наил кызы Хаматова; род. 1 октября 1975, Казань, Татарская АССР, СССР) — российская актриса театра и кино, общественный деятель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.