Секреты благотворительности: Чулпан Хаматова честно рассказала о поддержке Украины

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Чулпан Хаматова в новом интервью подтвердила, что с 2022 года оказывает финансовую поддержку украинским благотворительным фондам.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чулпан Хаматова

Отрывок беседы опубликовал Telegram-канал "Хуже и не скажешь". Актриса подчеркнула, что сознательно избегает публичности в этой деятельности.

"Я помогаю украинским фондам так же, как все, но не как представитель. Если афишировать участие — фондам придёт конец", — пояснила Хаматова.

После начала специальной военной операции на Украине (СВО) актриса переехала в Латвию, где некоторое время работала в Новом Рижском театре, но позже была уволена.

В эмиграции Хаматова неоднократно выступала с критикой политики РФ, что вызвало неоднозначную реакцию.

В интервью она не уточнила конкретные фонды или суммы помощи, сославшись на принцип анонимности. Ранее артистка 15 лет курировала российский фонд "Подари жизнь", но после отъезда прекратила сотрудничество с отечественными благотворительными проектами.

Уточнения

Чулпа́н Наи́левна Хама́това (тат. Чулпан Наил кызы Хаматова; род. 1 октября 1975, Казань, Татарская АССР, СССР) — российская актриса театра и кино, общественный деятель.



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