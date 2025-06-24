Жест доброй воли: экс-ведущий Первого канала рассказал о подарке от Аллы Пугачёвой

Александр Васильев раскрыл трогательную историю о подарке Аллы Пугачёвой, сделанном до начала специальной военной операции на Украине (СВО).
В интервью Галине Юзефович историк моды рассказал, как примадонна пригласила его в свой замок в деревне Грязь, угостила завтраком и передала 16 концертных платьев из своих знаменитых телевыступлений 70-х, 80-х и 90-х годов.
"Она сказала: "Надеюсь, если они понадобятся мне или детям — мы сможем их выставить". Конечно, сможем! Я уже два её костюма показывал в Музее моды в Риге", — отметил экс-ведущий "Модного приговора".
Коллекция, включающая культовые сценические образы, теперь бережно хранится у телеведущего.
Напомним: после начала СВО Пугачёва с супругом Максимом Галкиным* и детьми уехала в Израиль, а позже перебралась на Кипр (по последним данным Васильева).
* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.
Алекса́ндр Алекса́ндрович Васи́льев (род 8 декабря 1958, Москва) — российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник, декоратор интерьеров, коллекционер, телеведущий.
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