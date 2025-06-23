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Шок на французском музыкальном фестивале: 145 женщин стали жертвами загадочных уколов

0:52
Шоу-бизнес

Французский музыкальный фестиваль Fête de la Musique оказался омрачён пугающими событиями, о которых сообщили женщины из разных городов. Об этом пишет EADaily.

Музыкальный фестиваль
Фото: flickr.com by SDF's photo team, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Музыкальный фестиваль

На фестивале неизвестные мужчины, вооружённые шприцами, нападали на представительниц противоположного пола и делали им уколы. Общее число жертв — 145, парижанок среди них 21. Пострадавшие женщины сдали анализы, однако результаты экспертизы пока не сообщаются. Известно лишь, что после уколов у каждой резко ухудшалось самочувствие.

Предположительно, преступники хотели доводить женщин до бессознательного состояния, а потом насиловать их. 12 человек уже задержаны, самому молодому из них 19 лет, а самому зрелому — 44 года.

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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