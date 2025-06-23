Анастасия Волочкова впервые рассказала о партнёрских родах с Игорем Вдовиным — как она превратила свою палату в эстетический рай

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова никогда не забывала о красоте и эстетике, даже на позднем сроке беременности, когда вот-вот должна была родить. Она заранее приехала в роддом, в котором Ариадне предстояло появиться на свет. Когда балерина увидела, во что были одеты другие женщины, она пришла в ужас и решила, что должна сама позаботиться о своём наряде.

Фото: commons.wikimedia.org by Olybrius, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Плюшевый мишка

"Когда я увидела женщин в родовых блоках, я ужаснулась: их сорочки, какие-то шапки на голове, бахилы. Я пошла в отдельную палату, завезла туда плакаты, картины, чтобы было уютно. У дизайнера я заказала две сорочки. Я приехала красивая и подготовленная", — поделилась балерина в подкасте Георгия Иващенко.

Также она рассказала, что её бывший муж и отец Ариадны Игорь Вдовин присутствовал на родах. Для него это было не впервые: у него уже был опыт партнёрских родов с первой женой. Роды Волочковой длились три часа и прошли легко и безболезненно. Также артистка добавила, что её мечта сбылась, ведь она всегда хотела девочку. Об этом сообщает "Радио 1".

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).



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