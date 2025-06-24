Хочу уберечь от сцены: Меладзе рассказал о тревогах за творческого сына

Валерий Меладзе в новом фильме-концерте откровенно рассказал о тревогах, связанных с творческим развитием 10-летнего сына Луки.
Мальчик, рождённый в браке с Альбиной Джанабаевой, уже дважды выходил на сцену с отцом за последние полгода, виртуозно исполняя партии на бас-гитаре во время концертов.
"Когда Лука играет, он преображается: из активного ребёнка, которому "всё время что-то надо", становится невероятно сосредоточенным. Эти перемены поражают", — поделился Меладзе.
Несмотря на гордость за сына, артист выразил опасения: "Сцена обладает мощным психологическим влиянием, которое не каждый выдерживает. Хочу уберечь его от преждевременного погружения в этот мир".
Певец также отметил особое волнение во время совместных выступлений с женой Альбиной. По его словам, у артистки совершенно иная энергетика, поэтому их дуэты всегда волнительны для Меладзе.
Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (груз. ვალერი შოთას ძე მელაძე, настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
Альбина Борисовна Джанаба́ева (род. 9 апреля 1979, Волгоград) — российская певица, актриса и телеведущая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.