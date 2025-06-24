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Хочу уберечь от сцены: Меладзе рассказал о тревогах за творческого сына

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Валерий Меладзе в новом фильме-концерте откровенно рассказал о тревогах, связанных с творческим развитием 10-летнего сына Луки.

Валерий Меладзе
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валерий Меладзе

Мальчик, рождённый в браке с Альбиной Джанабаевой, уже дважды выходил на сцену с отцом за последние полгода, виртуозно исполняя партии на бас-гитаре во время концертов.

"Когда Лука играет, он преображается: из активного ребёнка, которому "всё время что-то надо", становится невероятно сосредоточенным. Эти перемены поражают", — поделился Меладзе.

Несмотря на гордость за сына, артист выразил опасения: "Сцена обладает мощным психологическим влиянием, которое не каждый выдерживает. Хочу уберечь его от преждевременного погружения в этот мир".

Певец также отметил особое волнение во время совместных выступлений с женой Альбиной. По его словам, у артистки совершенно иная энергетика, поэтому их дуэты всегда волнительны для Меладзе.

Уточнения

Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (груз. ვალერი შოთას ძე მელაძე, настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
 

Альбина Борисовна Джанаба́ева (род. 9 апреля 1979, Волгоград) — российская певица, актриса и телеведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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