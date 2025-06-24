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Агата Муцениеце раскрыла третью беременность: реакция её бывшего возлюбленного

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывший возлюбленный актрисы Агаты Муцениеце, радиоведущий Иван Чуйков отреагировал на новость о беременности артистки.

Агата Муцениеце
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Агата Муцениеце

Муцениеце объявила о своей третьей беременности, опубликовав фотографии, на которых виден её округлившийся живот. Она поделилась снимками со своим избранником, Петром Дрангой, и дочерью.

Среди поздравлений было и сообщение от бывшего возлюбленного актрисы, Ивана Чуйкова, который выразил радость по поводу этого события: "Круто! Поздравляю вас, красавчики!".

Для Петра Дранги этот ребёнок станет первым, а для Агаты Муцениеце — третьим. У актрисы уже есть двое детей от брака с актёром Павлом Прилучным: сын Тимофей (12 лет) и дочь Мия (9 лет).

О романе Агаты Муцениеце и Петра Дранги стало известно в декабре 2024 года. Пара не скрывала своих отношений, часто появляясь вместе на публике. В мае Пётр Дранга сделал Агате предложение руки и сердца, а в июне она объявила о своей беременности.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

Пётр Ю́рьевич Дра́нга — российский музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижер, композитор, режиссер, актёр, продюсер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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