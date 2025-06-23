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Катя Гордон публично осудила фаворитку Филиппа Киркорова: фрик на потоке шоу

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон высказала резкую критику в адрес певицы Марго Овсянниковой, назвав её "фриком" и заявив, что её продвижение основано на финансовых вложениях.

Катя Гордон
Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Катя Гордон

Гордон выразила сожаление по поводу того, что Овсянникова используется в различных шоу и эфирах, её выступления оцениваются как неудачные и отталкивающие.

"Говорит чушь, выглядит фриково, отталкивает", — приводит её слова Telegram-канал "Звездач".

По словам Гордон, многие относятся к Овсянниковой с иронией и негативом. Юрист считает, что исполнительница сама стала жертвой ситуации, а не инициатором своего продвижения.

Правозащитница призвала экс-участницу "Дома-2" пересмотреть свой пиар и творческий подход.

Мнение Гордон подкрепляется ранее высказанными подобными заявлениями Мариам Тилляевой, внучки первого президента Узбекистана, которая утверждала, что Овсянникова хвасталась финансовой поддержкой со стороны "папика", включая вложения в совместные проекты с Филиппом Киркоровым.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.

Маргари́та Алекса́ндровна Овся́нникова (род. 21 марта 1996, Макеевка, Донецкая область, Украина), более известна под сценическим псевдонимом Margo — российская певица и блогер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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