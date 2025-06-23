Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кибератака или ошибка системы? Вот как понять, что ваш аккаунт действительно в опасности
Эти существа не просто живут рядом — они меняют правила в городах
Пляжи Китиры, о которых вы не знали: где найти идеальное место для отдыха
Трава на газоне горит? Избегаем 5 распространённых ошибок полива и ухода
Как сделать кондиционер эффективным? Ошибки, которые мешают работать системе идеально
Кухня мечты без ремонта: 5 гениальных приёмов от дизайнеров
Дешёво, но эффективно: как не прогадать с косметикой в масс-маркете
Как 15 минут ходьбы после приёма пищи предотвратят диабет и гипертонию — узнайте уже сейчас
Вой без причины: не спешите ругать — вот как действовать правильно

Скандальный поцелуй: почему глава ФПБК требует лишить Киркорова звания?

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин резко осудил поведение Филиппа Киркорова на концерте Димы Билана в Москве, назвав его недостойным звания народного артиста России.

Филипп Киркоров (2) на Детской Новой волне 2015
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров (2) на Детской Новой волне 2015

В Сети появились видеозаписи, на которых Киркоров заигрывает с Ольгой Бузовой, включая сцену с облизыванием пальца и поцелуем.

Бородин выразил возмущение этим инцидентом, заявив, что подобное поведение недопустимо для народного артиста и демонстрирует неуважение к детям и обществу в целом. Он высказался за лишение артистов званий за подобные публичные действия.

Заявление Бородина вызвало широкий резонанс. Мнения общественности разделились: часть пользователей поддержала критику главы ФПБК, указывая на неуместность подобных сцен для публичной персоны с высоким званием. Другие считают реакцию Бородина слишком резкой.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Добрый взгляд, круглый зрачок и ни капли яда — змея, которой стоит поаплодировать
Домашние животные
Добрый взгляд, круглый зрачок и ни капли яда — змея, которой стоит поаплодировать Аудио 
Кошачий лоток без вони: три вещи, которые работают лучше наполнителя
Домашние животные
Кошачий лоток без вони: три вещи, которые работают лучше наполнителя Аудио 
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Наука и техника
Окаменелость веками считалась сенсацией, пока одна деталь не доказала: всё было не так
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Как научить собаку всегда быть рядом: секреты дрессировки, которые работают
Он не ел бабушку и не охотится на людей: правда о волке, которую скрывали сказки
Этот корм вызывает зависимость у кошек: как не отравить питомца
Этот корм вызывает зависимость у кошек: как не отравить питомца
Последние материалы
Скандальный поцелуй: почему глава ФПБК требует лишить Киркорова звания?
Сладко, но не от духов: при каких болезнях тело пахнет подозрительно приятно
Секрет здоровья: 10 000 шагов недостаточно — попробуйте метод, который в 10 раз эффективнее
Токсичные красавцы: какие комнатные растения тайно отравляют ваш дом
Секрет самого вкусного супа всё время лежал в ящике: сито меняет бульон до неузнаваемости
Вы заправляете до щелчка: летом это особенно опасно
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Гигантская рогатка для космоса: спутники на орбиту можно выводить необычным способом
Ксения Бородина раскрыла секрет: вот почему она отказалась переехать в идеальный загородный дом
Путешествие без билета, плана и багажа — кто спрятался в самолётных обломках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.