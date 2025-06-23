Скандальный поцелуй: почему глава ФПБК требует лишить Киркорова звания?

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин резко осудил поведение Филиппа Киркорова на концерте Димы Билана в Москве, назвав его недостойным звания народного артиста России.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров (2) на Детской Новой волне 2015

В Сети появились видеозаписи, на которых Киркоров заигрывает с Ольгой Бузовой, включая сцену с облизыванием пальца и поцелуем.

Бородин выразил возмущение этим инцидентом, заявив, что подобное поведение недопустимо для народного артиста и демонстрирует неуважение к детям и обществу в целом. Он высказался за лишение артистов званий за подобные публичные действия.

Заявление Бородина вызвало широкий резонанс. Мнения общественности разделились: часть пользователей поддержала критику главы ФПБК, указывая на неуместность подобных сцен для публичной персоны с высоким званием. Другие считают реакцию Бородина слишком резкой.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.



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