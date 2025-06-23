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Новый роман Анны Седоковой: что связывает её с наследником медиаимперии?

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анна Седокова вновь оказалась в центре внимания из-за слухов о новом романе.

Анна Седокова
Фото: Вконтакте / Анна Седокова by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Седокова

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) певицу неоднократно замечали в компании 27-летнего Юрия Киселёва (известного как ЮрКисс) — наследника крупного медиамагната.

Видео с мероприятия, распространившиеся в Сети, запечатлели непринуждённое общение пары, хотя открытых проявлений чувств не наблюдалось.

По данным "7Дней.ru", пара провела на форуме несколько дней, посещая деловые сессии и светские мероприятия.

Источники подчёркивают, что несмотря на разницу в возрасте (15 лет), Седокова и Киселёв выглядели гармонично вместе. Официальных комментариев от представителей звезды пока не поступало.

Анна Седокова в прошлом году пережила нервный срыв из-за трагической смерти бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. В настоящее время артистка ведёт борьбу за наследство экс-возлюбленного.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

Ю́рий Влади́мирович Киселёв (род. 21 декабря 1997, Санкт-Петербург, Россия), ранее известный под сценическим псевдонимом Ю́рКисс — российский поп-исполнитель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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