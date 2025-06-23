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Портал подозрений открыт: что скрывает жена Мартиросяна за отказом от алкоголя

1:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Жанна Левина-Мартиросян, жена известного юмориста Гарика Мартиросяна, публично высказала своё недовольство по поводу постоянных домыслов, связанных с её отказом от алкоголя.

Жанна Мартиросян
Фото: instagram.com by личный аккаунт Жанны Мартиросян в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жанна Мартиросян

Она подчеркнула, что её решение не пить вызывает у окружающих подозрения в беременности или наличии серьёзных заболеваний.

В соцсетях Жанна описала ситуацию, когда люди внимательно изучают её фигуру в поисках признаков беременности. Она предвидит дальнейшее развитие событий: скоро, по её мнению, люди начнут предполагать у неё различные болезни — от язвы желудка до лечения антибиотиками.

Левина-Мартиросян не понимает, почему отказ от спиртных напитков вызывает столь бурную реакцию и поток предположений. Она подчеркнула, что простой ответ "не хочу" не воспринимается как объяснение, а открывает "портал подозрений".

Ей приходится постоянно оправдываться и искать подходящие слова, чтобы избежать новых домыслов.

Уточнения

Га́рик Ю́рьевич Мартирося́н (арм. Գարիկ Յուրիի Մարտիրոսյան; род. 13 февраля 1974, Ереван, Армянская ССР, СССР) — армянский и российский актёр кино и телевидения, телепродюсер, шоумен, юморист, телеведущий, музыкант. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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