Чуть не поседела: Лолита была потрясена неожиданным решением живущей в Болгарии дочери

Лолита Милявская поделилась с поклонниками личными переживаниями, связанными с взрослением её дочери Евы. Во время визита в Болгарию, где проживают её близкие, певица узнала о неожиданном решении 26-летней Евы начать самостоятельную жизнь.
Раньше Ева жила с бабушкой, но теперь внезапно заявила о своём желании начать жить отдельно от неё. Этот шаг стал для Лолиты настоящим сюрпризом, учитывая особенности развития дочери, у которой диагностирован синдром Аспергера. Лолита была одновременно испугана и обрадована.
"Я чуть не поседела. Месяц назад мой ребёнок сказал: 'Мамочка, я ухожу от бабули и буду жить одна", — делится эмоциями Лолита в соцсетях.
Милявская призналась, что новость о самостоятельности Евы вызвала у неё бурю эмоций. Несмотря на гордость за дочь, она осознаёт необходимость контроля и поддержки в силу её диагноза. Певица подчеркнула, что не собирается оставлять Еву без присмотра, но восхищается её стремлением к независимости.
Лолита также выразила благодарность педагогу по английскому языку, которая, по её словам, сыграла важную роль в обучении и жизни Евы. Певица призналась, что в прошлом испытывала чувство вины из-за недостатка времени, проведённого с дочерью, но понимает, что её работа и финансовая поддержка были необходимы для обеспечения качественного лечения Евы. Милявская считает, что именно благодаря этим усилиям дочь смогла достичь значительных успехов и сделать такой важный шаг к самостоятельности.
Ранее сообщалось, что дочь Лолиты не может жить в Москве из-за того, что ей нужно более спокойное место, каким и является Болгария.
Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.
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