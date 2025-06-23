Обгрызает кутикулы до крови: мать Тимати раскрыла тревожные привычки внучки Алисы

Мать Тимати Симона Юнусова, проводящая большую часть времени с внучкой Алисой (дочь рэпер от модели Алёны Шишковой), поделилась тревожными наблюдениями.
Бабушка отметила у 11-летней девочки признаки повышенной тревожности и гиперчувствительности.
"Алиса обгрызает кутикулы до крови, хотя понимает, что это опасно и неэстетично", — рассказала Юнусова в соцсетях.
Она объяснила, что такие навязчивые действия — способ психики справляться с напряжением.
Симона провела параллель с поведением многих взрослых и детей: "Дёргают ногой, накручивают волосы. Сознательно прекратить это даже взрослому сложно".
Для помощи внучке используют антистресс-игрушки и аксессуары, облегчающие состояние.
Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов (тат. Тимур Илдар улы Юнысов); род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
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