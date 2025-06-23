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Обгрызает кутикулы до крови: мать Тимати раскрыла тревожные привычки внучки Алисы

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Мать Тимати Симона Юнусова, проводящая большую часть времени с внучкой Алисой (дочь рэпер от модели Алёны Шишковой), поделилась тревожными наблюдениями.

Алиса Юнусова
Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алиса Юнусова

Бабушка отметила у 11-летней девочки признаки повышенной тревожности и гиперчувствительности.

"Алиса обгрызает кутикулы до крови, хотя понимает, что это опасно и неэстетично", — рассказала Юнусова в соцсетях.

Она объяснила, что такие навязчивые действия — способ психики справляться с напряжением.

Симона провела параллель с поведением многих взрослых и детей: "Дёргают ногой, накручивают волосы. Сознательно прекратить это даже взрослому сложно".

Для помощи внучке используют антистресс-игрушки и аксессуары, облегчающие состояние.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов (тат. Тимур Илдар улы Юнысов); род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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