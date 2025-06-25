Егор Крид ошеломил фанатов: возможно, осенний концерт в Санкт-Петербурге станет последним шансом увидеть его на сцене

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Егор Крид взволновал фанатов неожиданной новостью. Как бы это ни было печально для его постоянной публики, исполнитель всерьёз думает над тем, чтобы отдохнуть от выступлений и, возможно, и вовсе распрощаться со сценой. Крид признался в своём блоге, что чувствует сильную усталость от напряжённого рабочего графика.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Егор Крид

Помимо этого, Крид выразил желание отдохнуть от постоянного присутствия в социальных сетях. Он поделился планами взять продолжительный отпуск после предстоящих сольных концертов, признавшись, что текущий ритм жизни даётся ему с трудом.

Особенно важным для певца станет выступление в Санкт-Петербурге в октябре. Именно после этого концерта, по словам Крида, он, возможно, возьмёт паузу в карьере.

Поклонники связывают такое пессимистичное настроение артиста с трудностями, возникшими во время съёмок его нового клипа на песню "Море". Неудача с видео заставила Крида задуматься о будущем музыкальной индустрии и констатировать, что эпоха клипов, по его мнению, подошла к концу.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.



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