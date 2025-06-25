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Александр Васильев планирует вернуться на российское телевидение с программой, которая всех удивит — о чём она будет?

1:10
Шоу-бизнес

Известный историк моды Александр Васильев выразил желание вернуться на российское телевидение после завершения текущих событий. После ухода из популярного проекта "Модный приговор" и переезда за границу он строит планы на будущее. В частности, Васильев мечтает о создании авторской программы, посвящённой русской эмиграции.

Александр Васильев
Фото: duma.gov.ru by ГД РФ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Васильев

В интервью, фрагмент которого появился в Telegram-канале "Хуже и не скажешь", он отметил, что был бы рад, если бы россияне смогли взглянуть иначе на уехавших звёзд, к каждому из которых приклеилось клеймо предателя. Помочь людям понять, что всё не так однозначно, — одна из главных задач Васильева. Он хочет показать разные стороны русской эмиграции, в том числе культуру русских за рубежом.

"Когда всё стихнет, когда будем раны зализывать, я бы хотел вернуться на телевидение, сделать цикл программ, которые были бы посвящены культуре русской эмиграции", — поделился Александр.

Стоит отметить, что ранее телеведущий заявлял об отсутствии ностальгии по России и удовлетворённости жизнью за границей.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович Васи́льев (род 8 декабря 1958, Москва) — российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник, декоратор интерьеров, коллекционер, телеведущий.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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