Живительный поцелуй: Рудковская отреагировала на скандальное поведение Бузовой и Киркорова

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала нашумевший поцелуй Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой в ложе на концерте Димы Билана.
В своём Telegram-канале она указала на недавние проблемы со здоровьем у певца.
"Надеюсь, этот живительный поцелуй даст сил нашему другу, который идёт на поправку", — написала Рудковская.
Напомним, 25 апреля Киркоров получил ожоги и бурсит из-за возгорания пиротехники во время выступления в Петербурге.
Его появление на публике с Бузовой стало первым светским выходом после инцидента. Рудковская отметила, что певец "уже начал активную светскую жизнь".
Ранее кадры поцелуя на стадионе "Лужники" вызвали бурную реакцию в соцсетях. На мероприятии Бузова также общалась с экс-бойфрендом Давой и его женой Мари Краймбрери.
Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.
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