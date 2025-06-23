Живительный поцелуй: Рудковская отреагировала на скандальное поведение Бузовой и Киркорова

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Продюсер Яна Рудковская прокомментировала нашумевший поцелуй Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой в ложе на концерте Димы Билана.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яна Рудковская

В своём Telegram-канале она указала на недавние проблемы со здоровьем у певца.

"Надеюсь, этот живительный поцелуй даст сил нашему другу, который идёт на поправку", — написала Рудковская.

Напомним, 25 апреля Киркоров получил ожоги и бурсит из-за возгорания пиротехники во время выступления в Петербурге.

Его появление на публике с Бузовой стало первым светским выходом после инцидента. Рудковская отметила, что певец "уже начал активную светскую жизнь".

Ранее кадры поцелуя на стадионе "Лужники" вызвали бурную реакцию в соцсетях. На мероприятии Бузова также общалась с экс-бойфрендом Давой и его женой Мари Краймбрери.

Уточнения

Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель.



Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.



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