34-летняя звезда экстренно обратилась к врачам: что угрожает сольному выступлению Zivert

Перед долгожданным сольным концертом певица Zivert (Юлия Сытник) столкнулась с неприятным инцидентом — серьёзным повреждением лодыжки.
34-летняя артистка экстренно обратилась в больницу, где диагностировали вывих.
В видео из палаты, снятом подругой, Zivert показала ногу в эластичном бинте.
"Перелома нет! Денёк полежу, поделаю процедуры — и врываюсь обратно на репетиции. Рада, что на шоу буду без гипса", – успокоила она поклонников.
Хотя причина травмы не уточняется, поклонники предполагают, что повреждение произошло во время энергичных танцевальных репетиций.
Артистка подчеркнула, что продолжит подготовку к выступлению с осторожностью.
Zivert (настоящее имя — Ю́лия Дми́триевна Зи́верт, урождённая — Сытник; род. 28 ноября 1990, Москва, СССР) — российская поп-певица.
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