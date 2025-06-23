34-летняя звезда экстренно обратилась к врачам: что угрожает сольному выступлению Zivert

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Перед долгожданным сольным концертом певица Zivert (Юлия Сытник) столкнулась с неприятным инцидентом — серьёзным повреждением лодыжки.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Zivert

34-летняя артистка экстренно обратилась в больницу, где диагностировали вывих.

В видео из палаты, снятом подругой, Zivert показала ногу в эластичном бинте.

"Перелома нет! Денёк полежу, поделаю процедуры — и врываюсь обратно на репетиции. Рада, что на шоу буду без гипса", – успокоила она поклонников.

Хотя причина травмы не уточняется, поклонники предполагают, что повреждение произошло во время энергичных танцевальных репетиций.

Артистка подчеркнула, что продолжит подготовку к выступлению с осторожностью.

Уточнения

Zivert (настоящее имя — Ю́лия Дми́триевна Зи́верт, урождённая — Сытник; род. 28 ноября 1990, Москва, СССР) — российская поп-певица.



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