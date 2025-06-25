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Тайны прошлого: Аврора Киба раскрыла правду о своих отношениях до встречи с Григорием Лепсом

0:55
Шоу-бизнес

Подписчики Авроры Кибы часто интересуются подробностями её отношений с Григорием Лепсом, однако на этот раз один из вопросов касался её жизни до Лепса. Аврору спросили, встречалась ли она с кем-нибудь до того, как стала невестой знаменитого певца.

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс

Аврора не стала раскрывать всех деталей, но намекнула на то, что всё, что было до Лепса, было несерьёзным и она рада, что всё это в прошлом.

"Детский максимализм! Бог отвёл", — ответила Киба.

Девушка также высмеяла распространяющиеся слухи о том, что она якобы стала раздражать Лепса и что пара распалась. С иронией она заявила, что ни она, ни Григорий не в курсе этих "новостей". Аврора добавила, что слышала лишь абсурдные сплетни о её романе с фитнес-тренером, краже 170 миллионов и побеге в Марокко.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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